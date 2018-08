"23.avgusta (na današnji dan) mineva 6 let od balonarske nesreče na Igu. Dogodek, ki je v najtežjih trenutkih povezal Slovenijo v en ritem srca. Čutila se je povezanost, čutila se je toplina, z vseh strani so bile ponujene roke v pomoč. V najtežjih trenutkih je Slovenija pokazala kako ogromno srce ima pod masko vsakdana. Skupaj smo jokali in skupaj smo premagali najtežje."