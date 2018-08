Samsung Galaxy Note9 jutri tudi na slovenskih prodajnih policah #video SiOL.net Na zadnji dan prednaročil in dan pred uradnim začetkom prodaje najnovejšega in najzmogljivejšega Samsungovega pametnega telefona so tega uradno predstavili tudi v Sloveniji – a to ni edina Samsungova novost.

Sorodno

Oglasi Omenjeni New York

Samsung Najbolj brano Osebe dneva Dejan Židan

Matej Tonin

Marjan Šarec

Jože Tanko

Karl Erjavec