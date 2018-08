V 76. letu starosti se je poslovil slovenski pisatelj, pesnik, prevajalec, profesor, politik in diplomat dr. Andrej Capuder se je rodil leta 1942 v Ljubljani. Diplomiral in doktoriral je na romanskem oddelku Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je nato kot docent in profesor 30 let predaval zgodovino francoske književnosti. Študijsko se je izpopolnjeval v Franciji, na univerzah v Nancyj ...