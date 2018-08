Tovariš Šurc, ponosen sem, ker sem klerofašist! Nova24TV Gledam, poslušam, opazujem. In sklepam. Namreč to, da medijska džihadista Eugenija Carl in Matej Šurc očitno kar pokata od samozavesti. No, lahko pa se motim. Pretirano izražanje samozavesti namreč lahko včasih kaže tudi na njeno realno pomanjkanje. Torej lahko predpostavljam, da je verski fanatizem (govorim seveda o verski sekti titoizma) včasih lahko samo zunanji izraz […]

