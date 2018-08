Radeče stresel šibek potresni sunek SiOL.net Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v četrtek ob 22.56 zabeležili šibek potresni sunek. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 46 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Radeč, potres pa so čutili posamezni prebivalci Sevnice in Radeč, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

