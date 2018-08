SLS želi za povezovalnega predsednika Ludvika Toplaka Lokalec.si Med SLS, njenimi nekdanjimi vidnimi člani in Novo ljudsko stranko (NLS) potekajo pogovori, kako povezati sile, ki so včasih tvorile SLS. Kot je pojasnil Primož Jelševar, ki vodi SLS, je to način, kako na desni zagotoviti alternativo obstoječim opcijam. Srečali so se že trikrat, nazadnje v četrtek v Mariboru, kjer jih je gostil Franc Kangler. Srečanja […]

