Kaj imata skupnega Ivo Boscarol iz Pipistrela in Jeffrey Bezos iz Amazona? Levičarski vladi! S to ra Demokracija »Ivo Boscarol zaradi vlade, ki da bo uničila podjetništvo, ne izključuje selitve Pipistrela v tujino. Če gre, naj leti iz MB-letališča, to nujno potrebuje promet. In ob odhodu bo pela Bilbi: Hvala za subvencije, vse intervjuje, delavce, kaj pa tvoje srce, kaj pa tvoje ime?« je zapisal Matija Stepišnik, odgovorni urednik skrajno-levičarskega časopisa Večer, čeprav bi bilo boljše, ko bi svojega nadr ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Akrapovič

Dohodnina

Ivo Boscarol

Pipistrel

Večer

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Ciril Zlobec

Samo Fakin

Kevin Kampl