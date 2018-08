Darko, naš junak si Gorenjski glas V Podbrezjah so s sprejemom izkazali čast evropskemu prvaku Darku Đuriću. Za njim so težki meseci življenja in treninga na Nizozemskem, ki so bili kronani z dvema medaljama na evropskem prvenstvu v paraplavanju. Kako naprej? »Glava je še vroča,...

