Pogrešanega Ipavca so našli Primorske novice Policija preklicuje iskanje pogrešanega 68-letnega Igorja Ipavca iz okolice Ajdovščine. Pogrešanega so našli živega in zdravega na območju Policijske uprave (PU) Ljubljana, so sporočili iz PU Nova Gorica.

