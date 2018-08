Sejemska priznanja za kakovost izdelkov Gorenjski glas V okviru sejma Agra v Gornji Radgoni so potekala mednarodna ocenjevanja svežega mesa, mesnih in mlečnih izdelkov in medu, sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod ter vina, danes pa se bo končalo še ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme.

