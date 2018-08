V nedeljo bo Triatlon jeklenih v Bohinju Gorenjski glas Ribčev Laz – S kajakom po Bohinjskem jezeru, kolesom do parkirišča pod planino Konjščica in tekom do Vodnikove koče na Velem polju se bodo v nedeljo, 26. avgusta, spopadli posamezniki in štafete na Triatlonu jeklenih v Bohinju. Skupinski start...

