Legendarni štirje možje, ki so začeli to, kar danes počne na tisoče Slovencev Sportal Prav na današnji dan pred 240 leti so se Štefan Rožič, Matevž Kos, Luka Korošec in Lovrenc Willomitzer, prvi trije so Bohinjci, kot prvi v zgodovini povzpeli na vrh najvišje slovenske gore. Triglav je bil osvojen osem let pred Mont Blancom, 22 let pred Grossglocknerjem in 87 let pred Matterhornom. Vzpon bi lahko ocenili s "trojko", kar kaže, da je šlo za zahteven plezalski podvig, ocenjuje zgodovi...

