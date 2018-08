Kanal A in VOYO: Ducati pripravljen na tretje zaporedno slavje, Marquez bo napadal iz druge vrste 24ur.com Boj za najboljše startne položaje v Silverstonu za VN Velike Britanije je zaznamovalo zelo slabo vreme, ki je vodstvo dirke prisililo v spremembo nedeljskega urnika. Na koncu si je najboljši startni položaj (z redno oddajo začnemo ob 12:00 na Kanalu A in VOYO) priboril Jorge Lorenzo z Ducatijem, v prvi vrsti bosta še njegov moštveni tekmec Andrea Dovizioso in Johann Zarco (Tech 3 Yamaha).

