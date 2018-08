Republikanski senator McCain izgubil bitko z možganskim tumorjem Nova24TV V starosti 81 let je v soboto umrl ameriški republikanski senator John McCain, so sporočili iz njegove pisarne. McCain se je od julija lani boril z možganskim tumorjem, v petek pa je sporočil, da se je odločil prekiniti zdravljenje. “Senator John Sidney McCain III. je umrl 25. avgusta ob 16.28,” so sporočili iz njegove pisarne. […]

