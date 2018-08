Ameriški Wall Street beleži najdaljše obdobje rasti in rekordne dobičke Nova24TV Za ameriškimi borzami je odličen teden, Wall Street pa se lahko pohvali tudi z najdaljšim obdobjem rasti doslej. Večina pomembnejših indeksov je teden končala na rekordno visokih ravneh. Spomladi in poleti je rast na borzah hromila zaskrbljenost glede rastočih napetosti v svetovni trgovini, še posebej med ZDA in Kitajsko, a vlagateljem po pojasnilih analitikov vse […]

Oglasi