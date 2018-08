VIDEO: Intervencija v Kopru: s stanovanjskega bloka odpadel ogromen del fasade Slovenske novice KOPER – Zjutraj ob 7.52 je na Dolinski cesti odstopila fasada stanovanjskega bloka in zaprla dostop do garaž. Posredovali so

Sorodno











Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Boris Pahor

Borut Pahor

Marjan Šarec

Jan Oblak

Sani Bečirovič