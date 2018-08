Tožilstvo se še ni odločilo, kaj bo storilo z ovadbami zoper Pahorja, Lahovnika in Križaniča Reporter Vrhovno državno tožilstvo je kazenske ovadbe, ki jih je stranka Solidarnost spomladi vložila zoper Boruta Pahorja, Franceta Križaniča in Mateja Lahovnika zaradi Teša 6, v obravnavo predala okrožnemu tožilstvu. Kot so tam pojasnili za STA, se zadeva trenut

Sorodno Oglasi