Pahor v Alpbachu o politiki EU do Zahodnega Balkana Primorske novice Predsednik republike Borut Pahor je na evropskem forumu v Alpbachu ocenil politiko Evropske unije do Zahodnega Balkana v zadnjem letu. Kot je poudaril, je zelo dobro in koristno, da je po dolgih letih strateške politične abstinence evropska politika znova uvrstila širitev na Zahodni Balkan na vrh svoje agende v Sofiji.

