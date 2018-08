Drava poražena, stoodstotna le še Bravo in Nafta Ekipa Četrti krog 2. slovenske nogometne lige je delno krojilo deževje, ki je prestavilo tekmo med Bravom in Biljami ter Dekani in Ilirijo 1911 na sredo. Bravo je sicer tako kot Nafta po novem še edini s stoodstotnim izkupičkom, saj je danes Drava doma izgubila proti Rolteku Dobu z 1:2. Nafta 1903 je s 4:2 zmagala v Beltincih.



