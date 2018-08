Vprašanje migracij v Italiji in gonja proti Salviniju Demokracija V Catanii so ponoči izkrcali še preostale migrante z ladje Diciotti, ki je v začetku tedna vplula v pristanišče, a notranji minister Matteo Salvini ni dovolil izkrcanja potnikov. Državni tožilec v Agrigentu je medtem proti Salviniju sprožil uradno preiskavo zaradi ugrabitve oseb, zlorabe uradnega položaja in nezakonitih aretacij.

