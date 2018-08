Sinoči ob 20.07 uri je na Valvasorjevem nabrežju v Krškem voznik z osebnim vozilom trčil v objekt. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom izvlekli poškodovanega iz vozila, odklopili akumulator na vozilu, očistili cestišče, nudili razsvetljavo in pomoč reševalcem, policiji in avto vleki. Reševalci NMP Krško so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto. preberit ...