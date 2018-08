Med 29. avgustom in 1. septembrom bo v Murski Soboti potekal festival [email protected] sodobnega plesa v produkciji Zavoda Flota, ki bo že trinajsto leto zapored gostil mednarodno uveljavljene in priznane ustvarjalce s področja sodobnega plesa. Podnaslov letošnjega festivala je Resno in zaresno, v štirih festivalskih dneh pa se bo zvrstilo 6 plesnih predstav iz Španije, Slovaške, Belgije, Italije, ZDA in Slovenije.