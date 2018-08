To morate videti: Mohorič osvojil dirko Po Nemčiji prijel mikrofon v roke, zapel himno in rešil orga Ekipa Slovenski kolesar Matej Mohorič je zmagovalec dirke po Nemčiji. Član Bahrain Meride je v nedeljski zadnji, četrti etapi s ciljem v Stuttgartu zasedel drugo mesto in tako zadržal vodstvo v skupnem seštevku, do katerega se je prebil v sobotni etapi z zmago v ciljnem sprintu.



Več na Ekipa24.si

Sorodno































































Oglasi Omenjeni Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Samo Fakin

Miro Cerar

Aljaž Bedene

Dejan Židan