Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Sloveniji, do katerih so upravičeni Slovenci v zamejstvu in po svetu za študijsko leto 2018/2019. Prijaviti se je potrebno do 1. oktobra....

