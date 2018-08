Nemška kanclerka opozarja pred nevarnostjo erozije demokracije Primorske novice Nemška kanclerka Angela Merkel je v poletnem pogovoru za nemško javno radiotelevizijo ARD v nedeljo izpostavila pomen obrambe demokracije. “Demokracija je več kot samo to, da nekdo dobi večino. Demokracija je zaščita manjšin, svobode medijev, pravice do demonstracij - demokracija so neodvisna sodišča,” je dejala.

