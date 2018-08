Mariborski vodovod lani do pozitivnega rezultata Lokalec.si Mariborski vodovod, ki oskrbuje 16 občin severovzhodnega dela Slovenije in velja za največji takšen sistem v državi, je lani ustvaril 13,4 milijona evrov prihodkov, ki so bili višji od načrtovanih. Po zaslugi optimizacije poslovanja so kljub izgubi na vodooskrbnem delu dejavnosti uspeli leto 2017 končati s skoraj 40.000 evri čistega dobička. Kot v letnem poročilu […]

Sorodno Oglasi Omenjeni Gornja Radgona

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Samo Fakin

Miro Cerar

Aljaž Bedene

Boštjan Nachbar