Sara Isaković znova v tekmovalnem bazenu. Pri 30 letih že med veterani. #foto Sportal Vse do petka, 7. septembra 2018, bo na prizoriščih v Kranju, Kamniku, na Jesenicah in Bledu potekalo evropsko veteransko prvenstvo v vodnih športih. V plavanju, vaterpolu, sinhronem in daljinskem plavanju ter skokih v vodo bo nastopilo kar 4717 tekmovalcev, od tega 128 Slovencev. Naskok na medaljo je odkrito napovedala štafeta v postavi Sara Isaković, Tanja Blatnik, Matjaž Markič in Sandi Murovec.

