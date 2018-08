Lahko postane nesmrten, je dovolj poseben? #foto SiOL.net Modna ikona stopa v velike čevlje predhodnika, a bolj kot z ''zbirateljskim'' videzom mercedesov CLS piše pravila igre v segmentu štirivratnih kupejev, kar zadeva varnost, napredne tehnologije in vozno vsestranskost. Hvalimo pojavnost, uporabnost in šestvaljni dizelski agregat, a bi si želeli, da bi Nemci pokazali več poguma in tretjo generacijo kultnega štirivratnega kupeja oblikovno oddaljili od preostalih družinskih članov.

Sorodno

Oglasi Omenjeni poraba goriva Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Samo Fakin

Mateja Vraničar

Goran Dragić