Komedije o vsakdanjem in povprečnem Primorske novice V newyorški bolnišnici je po zapletih s pljučnico umrl ameriški dramatik in scenarist Neil Simon, eden najboljših piscev komedij v zgodovini ameriškega gledališča. Nedavno je dopolnil 91 let. Med ameriške broadwayjske zvezde ga je izstrelila komedija The Odd Couple iz leta 1965, ki je zaživela tudi v filmu in televizijski seriji Čuden par.

