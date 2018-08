Nedavni vročinski val je do obisti razkril bedo slovenskega zdravstvenega sistema. V ljubljanskem UKC je bilo namreč tako nevzdržno vroče, da so najšibkejši komajda shajali. Šele po tem, ko je podjetje Bauhaus darovalo klimatske naprave in ventilatorje, so razmere postale vzdržne. Človek se vpraša, kako je to mogoče, glede na to, da je bilo spomladi za zdravstvo namenjenih novih 150 milijonov evro ...