Najmanj šest ljudi je bilo ranjenih v ponedeljek zvečer, ko je prišlo do spopadov med skrajno desnimi in levičarskimi protestniki v mestu Chemnitz na vzhodu Nemčije. To je bil drugi dan protestov desničarjev, ki so jih ti pripravili že v nedeljo po smrti 35-letnega Nemca kubanskega izvora v pretepu, v katerem so bili udeleženi migranti.