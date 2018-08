Notranja ministrica v odhajanju Vesna Györkös Žnidar je v intervjuju za Večer zavrnila očitke o sistematičnih prisilnih vračanjih migrantov in onemogočanju dostopa do postopkov mednarodne zaščite. "Z vso odgovornostjo in gotovostjo trdim, da ti očitki ne držijo," je dejala. Opozorila je na zlorabo azilnih postopkov in nujnost razprave o tem.