Mariborski mestni svetniki ta četrtek izredno o projektih, najbolj pereči so Športni objekti Lokalec.si Mariborski mestni svetniki se bodo pred novembrskimi lokalnimi volitvami sestali še najmanj trikrat: na dveh rednih in (najmanj) četrtkovi izredni seji. Na slednji bodo obravnavali dokumentacijo za projekte, ki jih je treba potrditi še avgusta, če želijo, da se pravočasno realizirajo. Večino dnevnega reda bodo namenili sanaciji športnih objektov in površin. Svetniki bodo obravnavali sanacijo pomožnega […]

Oglasi Omenjeni Andrej Fištravec

Maribor

Nogometni klub Maribor Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Senica

Sead Suljanović

David Bukovec

Miro Cerar