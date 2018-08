Trebanjski policisti so včeraj popoldne v Slepšku obravnavali prometno nesrečo traktorista, ki se je končala z lažjimi poškodbami. Kot kažejo prve ugotovitve, je 53-letni traktorist zaradi slabosti zapeljal s ceste in trčil v drevo. Oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici, policisti pa prisotnosti alkohola niso ugotovili. preberite več » ...