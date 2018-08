Avstrija bo prosilcem za azil onemogočila vajeništvo SiOL.net Avstrijska vlada namerava prosilcem za azil onemogočiti pripravništvo in vajeništvo. Gre za novo v vrsti omejitev za migrante, ki jih je uvedla desna vlada na Dunaju. Po sedaj veljavni zakonodaji lahko v programih pripravništva in vajeništva za deficitarne poklice sodelujejo prosilci za azil, mlajši od 25 let.

