ritanska premierka Theresa May je ob začetku tridnevnega obiska črne celine danes v južnoafriški prestolnici Cape Town obiskala eno od tamkajšnjih osnovnih šol in zaplesala z učenci. Posnetki njenih okornih plesnih gibov so zaokrožili po spletu in sprožili salve smeha, poroča nemška tiskovna agencija dpa.