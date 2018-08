Slovensko sodstvo dobilo novo zaušnico iz Strassbourga: Pravico do poštenega sojenja so kratili lito Nova24TV Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu je razsodilo, da je Slovenija kršila 6. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki govori o pravici do pravičnega sojenja, ker litovskemu državljanu, obtoženemu ropa, ni zagotovila tolmačenja v litovski jezik. Obtožencu so namreč tolmačili kar v ruski jezik. Litovskega državljana, ki živi v Sloveniji, so skupaj s še šestimi ljudmi […]

