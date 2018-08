Še naprej bodo predani umetnosti Primorske novice Osrednji novogoriški hram glasbene, galerijske in filmske kulture bo zakorakal v 38. umetniško sezono. V Kulturnem domu Nova Gorica bodo od septembra do konca junija prihodnje leto znova ponujali glasbene in filmske abonmaje, številne festivale, bogat program za otroke in mladino ter umetniške razstave v Mestni galeriji. Lani so nanizali 545 dogodkov, ki jih je obiskalo več kot 66.000 ljudi.

