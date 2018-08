Kdo nam vlada #zavsakoceno? antijanša in dajmoŠarec histerija! Pozareport.si (Piše: Aljuš Pertinač) Da bo vprašanje kdo nam vlada postalo (spet) relevantno, je bilo jasno že kmalu po volilni nedelji 3. junija. Potem, ko nam v štirih letih vladanja (formalno) Mira Cerarja mlajšega to ni uspelo v celoti izvedeti, Cerar je namreč po lastnih besedah odstopil zaradi pritiskov, ki jih še do danes ni znal prepričljivo pojasniti, nas sedaj očitno čaka podobno ugibanje v času vlade ...

