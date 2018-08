Nekdanjemu dekanu ekonomske fakultete v Ljubljani Dušanu Mramorju in zdajšnji dekanji Metki Tekavčič v sodni preiskavi ni uspelo ovreči sumov kaznivih dejanj pri izplačevanju spornih dodatkov k plačam. Na specializiranem državnem tožilstvu so v torek za Siol.net potrdili, da so vložili obtožnico proti štirim uslužbencem fakultete.