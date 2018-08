Britanski šprinter se zaradi bolezni začasno umika iz tekmovalnega kolesarstva Sportal Britanski kolesarski zvezdnik Mark Cavendish se za nedoločen čas umika iz tekmovalnega športa. Pri nekdanjemu svetovnemu cestnemu prvaku so odkrili okužbo z virusom Epstein-Barr. Okužba pogosto poteka brez težav, pri britanskemu kolesarju pa je privedla do zapletov, zaradi katerih so mu zdravniki odsvetovali nadaljevanje profesionalne kariere.

