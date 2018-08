Uršula Zore Tavčar ostaja generalna sekretarka DZ SiOL.net Poslanke in poslanci so danes dosedanjo generalno sekretarko državnega zbora Uršulo Zore Tavčar na to funkcijo imenovali za še en mandat. Izrazili so ji soglasno podporo, saj je za predlog za njeno ponovno imenovanje glasovalo vseh 76 navzočih poslank in poslancev.

