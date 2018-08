Evropejci želijo odpraviti premikanje ure: Več kot 80 odstotkov anketiranih glasovalo proti poletnem topnews.si Več kot 80 odstotkov Evropejcev, ki so sodelovali v internetni anketi Evropske komisije, želi ukiniti premikanje urinih kazalcev spomladi in jeseni. Anketa, ki jo je financirala Evropska komisija, je trajala od junija do sredine avgusta. Odgovorilo je rekordnih 4,6 milijona ljudi. Od tistih, ki si želijo ukiniti premikanje ure, si večina želi premaknitev ure na […]

