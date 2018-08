Sinoči ob 19.51 se je v naselju Celine, občina Krško, v vinogradu prevrnil traktor. V nesreči je zaradi hudih poškodb voznik traktorja podlegel poškodbam. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri prenosu preminule osebe. Obveščene so bile pristojne službe. preberite več » ...