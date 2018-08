V Ljubljani odprtje prenovljene Gosposvetske ceste Svet kapitala Ljubljanski župan Zoran Janković bo danes ob 18. uri za promet odprl Gosposvetsko cesto in Dalmatinovo ulico, pri čemer občina upa, da bo s pet milijonov evrov vredno prenovo območju povrnila nekdanji sijaj. Na omenjenih prometnicah so med drugim razširili prostor za pešce in kolesarje ter posadili nova drevesa, več bo tudi stojal za kolesa.

