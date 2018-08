Voznica obvozila avto in trčila v otroka 24ur.com V Žabnici je voznica trčila v otroka, ki je na označenem in dobro vidnem prehodu za pešce v spremstvu odraslega prečkal cesto. Prvi avto jima je ustavil, voznica za njim pa zaradi neupoštevanja pravil varne vožnje tega ni mogla storiti in je avto obvozila, nato pa zadela otroka. Ta je utrpel lahke poškodbe, kar pa - tako policija - ne zmanjša resnosti situacije.

