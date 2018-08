(VIDEO) Peter Vrisk: “Nova politična struktura bo morala dojeti, da je potrebna pomoč, Če želimo nas topnews.si Na sejmu Agra v Gornji Radgoni je bil včeraj osrednji zadružni dogodek sejma Dan slovenskih zadružnikov, kjer so zaslužnim zadružnicam in zadružnikom podelili priznanja Zadružne zveze Slovenije. Svečana podelitev priznanj pa je bila priložnost za prevetritev razmer v slovenskem kmetijstvu, ki ga je strnil Peter Vrisk tudi za naš portal Topnews in televizijo Top TV. […]

