Novinarji in vinski kritiki iz vsega sveta v Brdih na pokušini rebule Primorske novice 32 novinarjev in vinskih kritikov iz ZDA, Kitajske, Velike Britanije, Japonske, Nemčije, Rusije, Hrvaške, Italije in Slovenije je včeraj na vodeni degustaciji Master Class: Brda, home of rebula spoznavalo večplastnost rebule in njen potencial na svetovnih trgih.

Sorodno



















Oglasi