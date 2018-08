Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V CSK France Prešeren bosta za ljubitelje underground elektronike poskrbela soustanovitelja organizacije 777music in rezidenta festivala Luxia in Lucky Left, v Pritličju se bo v okviru Poletnega celovečerca predstavil BLN, v klubu Monokel pa bosta v okviru Sindikata odklonskih entitet nastopili DJ-ki Noir in Kamasutra.