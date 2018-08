Enainštiridesetletni Vince Carter bo nadaljeval košarkarsko kariero v ligi NBA. V minuli sezoni član Sacramenta, njegovo povprečje je znašalo 5,4 točke, 2,6 skoka in 1,2 podaji na tekmo, bo v novi sezoni igral za Atlanto. Carter je pred selitvijo v olimpijsko mesto igral za Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas in Memphis.



